День России отметят в каждом районе донского региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

День России в Ростовской области в 2023 году отметят с размахом во всех 55 муниципалитетах. Дончан ждут не только концерты с вручением паспортов 14-летним жителям региона, но и другие праздничные мероприятия. Рассказываем, где и что можно будет увидеть в выходной понедельник, 12 июня.

День России в Ростовской области 2023 - полная программа мероприятий

В Ростове-на-Дону наградят одаренных детей и проведут открытый фестиваль сценического искусства.

В Азове детей и взрослых ждут дневной и вечерний концерты, флешмобы, показательные выступления спортсменов и военно-патриотических клубов.

В Звереве всех желающих приглашают на конкурс рисунков на асфальте и патриотический аквагрим, а также на выставку-ярмарку работ талантливых рукодельниц.

В Новошахтинске жители массово исполнят гимн России, запланирована раздача буклетов, концерт от школы искусств и выставка рисунков. Также горожанам раздадут более двух тысяч ленточек с российским триколором.

В Шахтах пройдет гала-концерт победителей ежегодного открытого общегородского разножанрового арт-фестиваля «Таланты+Шахты». Также в День России здесь состоится торжественное открытие сквера имени С.В. Позднякова, погибшего при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации, посмертно награжденного Орденом Мужества.

Фестивали национальных культур

В Константиновском районе также массово исполнят гимн России. Среди мероприятий программы - театрализованное представление, красочное шествие, молодежный флешмоб, вынос полотнища триколора. Гостей ждут на выставке казачьих куреней, национальных блюд и мастеров декоративно-прикладного искусства «Казачий базар».

В Неклиновском районе запланированы праздничная патриотическая программа в рамках творческого проекта Покровский бульвар, награждение волонтеров и поисковиков.

В Пролетарском районе хором споют гимн России, а также пройдет гала-концерт победителей XVIII районного конкурса «Молодость. Любовь. Россия».

В Тацинском районе в День России проведут районный турнир по шахматам.

В Усть-Донецком районе пройдет открытый фестиваль национальных культур «Сердце Дона». Гостей ждут казачий фольклор, песни, пляски и фланкировка.

О том, ждать ли 12 июня праздничный салют, пока не сообщается. Неизвестны и подробности празднования Дня России в донской столицы. Данные статьи обновляются.

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