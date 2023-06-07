Власти Ростова напомнили о штрафах за купание на диких пляжах

На диких пляжах Ростова установят круглосуточное наблюдение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В администрации Ростова напомнили горожанам, что за купание на диких пляжах предусмотрен штраф от 500 до 2000 рублей. Информация об этом размещена на сайте горадминистрации.

Отметим, что сейчас в Ростове есть 13 диких пляжей, где купаться запрещено. Градоначальник Алексей Логвиненко поручил установить там круглосуточное наблюдение, чтобы избежать трагедии. Например, 3 июня в микрорайоне Суворовском чуть не утонула девочка. Этого не случилось лишь по счастливой случайности — горожане ее спасли.

Напомним, что сейчас в Ростове действует два официальных пляжа — в парке «Левобережном» и «Каррера».

В текущем году пляж на Зеленом острове не открыли, так как подрядчик его не успел подготовить. Сейчас власти ищут того, кто эти работы завершит. А в парке «Дружба» не стали открывать пляж из-за проходящего там благоустройства.

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