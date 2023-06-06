В Ростове маршрут общественного транспорта продлят до пляжа «Каррера»

Сейчас в Ростове действуют два пляжа: "Левобережный" и "Каррера". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове возле пляжа на улице Пескова появится остановка общественного транспорта. Поручение продлить маршрут дал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко. Об этом он сообщил на своей странице в телеграм.

- С наступлением тепла к нам стали поступать обращения от жителей города с просьбой организовать дополнительную остановку общественного транспорта возле частного пляжа «Каррера», - рассказал Алексей Валентинович, – поэтому дал поручение в течение недели рассмотреть возможность продления маршрута общественного транспорта в летний период и установить остановочные комплексы.

Сейчас в Ростове действуют два пляжа. Один – муниципальный. Это пляж «Левобережный». На улице Пескова работает частный пляж. Пляжи отвечают всем нормам и готовы принимать загорающих.

Хватает в городе и территорий у воды, которые не предназначены для купания по разным причинам. За ними глава администрации поручил вести круглосуточное наблюдение. Таким образом в городе стараются свести к минимуму вероятность несчастных случаев на воде.

Кроме того, в своем телеграм-канале Алексей Логвиненко напомнил и об ответственности за купание в неразрешенном месте. Штраф для нарушителей составляет от 500 рублей до 2 тысяч.

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