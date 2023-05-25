В Ростове-на-Дону разрешили купаться только на двух пляжах этим летом

Места отдыха будут работать с 10 до 20 часов Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове разрешили купаться только на двух пляжах летом 2023 года. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Согласно опубликованной информации, пляжный сезон в городе начнется с 1 июня и продлится до 1 октября. Работать места отдыха будут с 10 до 20 часов. Гости и жители города смогут посетить пляжи на Зеленом острове и на улице Левобережной. Других зон отдыха не указали в документах.

Отметим, что в Ростовской области активно проводят подготовку к предстоящему купальному сезону.

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Также они утвердили купальный сезон с 1 июня по 1 октября

(Подробности)