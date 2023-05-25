Власти Ростова исключили из перечня официальных пляж на Северном водохранилище

В 2023 году в Ростове статус официальных будут иметь только два пляжа — на Зеленом острове и в парке Левобережном. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава администрации Ростова подписал постановление, утверждающее список официальных пляжей в городе, а также устанавливающий срок проведения купального сезона. Соответствующий документ опубликовали на сайте мэрии.

В текущем, 2023 году в Ростове статус официальных будут иметь только два пляжа — на Зеленом острове и в парке Левобережном. Таким образом в список не попал любимый ростовчанами пляж на Северном водохранилище.

Официальные пляжи будут работать с 1 июня по 1 октября с 10 утра до 8 вечера. В это время там будут дежурить спасатели.

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