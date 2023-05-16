В Ростовской области начали подготовку к купальному сезону

Спасатели подготовили технику и плавсредства, укомплектовав необходимым снаряжением.

Подготовка к купальному сезону 2023 года уже началась в Ростовской области. Донские спасатели совместно с областными службами экстренного реагирования проводят обследование мест купания и готовят работников спасательных постов.

Заместитель губернатора Сергей Бодряков сообщил, что для координации работы по обеспечению безопасности на воде было организовано взаимодействие нескольких организаций, включая региональный департамент по предупреждению и ликвидации ЧС, инспекторский состав ГИМС, ростовское отделение Всероссийского общества спасания на водах и муниципальные аварийно-спасательные формирования.

Техника и плавсредства были подготовлены и укомплектованы необходимым оборудованием и снаряжением, а также прошли техническое освидетельствование.

Было получено более 70 заявок на обследование и очистку дна пляжей, и уже более 40 аквазон осмотрено водолазами ДПЧС. Особое внимание уделяется подготовке мест отдыха детей. Спасательные расчеты проводят патрулирование и обучающие мероприятия, включая оказание первой помощи с помощью роботов-тренажеров.

В случае необходимости, службы экстренного реагирования могут быть вызваны по телефону 112.

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