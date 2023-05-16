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НовостиОбщество16 мая 2023 5:37

В Ростове-на-Дону до конца лета планируют обустроить девять спортивных площадок

На все работы выделили около 56 млн рублей
Лейла МИРИШОВА
На все работы выделили около 56 млн рублей

На все работы выделили около 56 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону до конца текущего года власти планируют обустроить девять спортплощадок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Отметим, что на эти цели выделили порядка 56 млн рублей. Так, спортивные объекты подрядчики обновят по следующим адресам: ул. Филимоновская, 156, ул. Щаденко, 32, ул. 2-я Краснодарская, 72-74, ул. Полторацкого, 107/50, пр. Шолохова, 298, ул. Ставского, 52, ул. Филимоновская, 287, ул. Пушкинская, 206, ул. Волкова, 6/2 – 10/3.

По словам сити-менеджера, все работы будут завершены до 1 сентября 2023 года.

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(Подробности)