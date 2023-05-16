В Ростове-на-Дону до конца лета планируют обустроить девять спортивных площадок

На все работы выделили около 56 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону до конца текущего года власти планируют обустроить девять спортплощадок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Отметим, что на эти цели выделили порядка 56 млн рублей. Так, спортивные объекты подрядчики обновят по следующим адресам: ул. Филимоновская, 156, ул. Щаденко, 32, ул. 2-я Краснодарская, 72-74, ул. Полторацкого, 107/50, пр. Шолохова, 298, ул. Ставского, 52, ул. Филимоновская, 287, ул. Пушкинская, 206, ул. Волкова, 6/2 – 10/3.

По словам сити-менеджера, все работы будут завершены до 1 сентября 2023 года.

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