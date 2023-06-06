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НовостиОбщество6 июня 2023 12:37

В администрации Ростова рассказали, кто виноват в срыве купального сезона на Зеленом острове

Пока в городе действует два официальных пляжа
Дмитрий Кутепов
В парке «Дружба» не смогли открыть пляж из-за проведения там благоустройства.

В парке «Дружба» не смогли открыть пляж из-за проведения там благоустройства.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В администрации Ростова на расширенном планерном совещании озвучили, почему на Зеленом острове в текущем году не стартовал купальный сезон и кто в этом виноват.

По данным властей, муниципальный пляж на острове не начал работу, так как подрядчик не успел подготовить его рекреационную зону. Из-за этого контракт с ним расторгли и внесли его в реестр недобросовестных поставщиков.

Сейчас администрация выбирает нового подрядчика, который выполнит работы.

В парке «Дружба» купальный сезон не стартовал из-за того, что там сейчас идут работы по благоустройству территории.

Таким образом, в городе остались только два пляжа, где разрешено купаться — в парке «Левобережном» и «Каррера».

Отметим, что всего в Ростовской области к купальному сезону открыли 95 пляжей. Все они прошли обследование.

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