В Ростове проект строительства моста на Зеленый остров обойдется в 23,6 млн рублей

Утвердить исполнителя должны в июне 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова-на-Дону приступили к поиску подрядчика, который выполнит проект строительства моста через реку Дон на Зеленый остров. На эти работы планируют выделить 23,6 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

Конкурс открыли в этом мае, заявки будут принимать до 7 июня. Окончательно утвердить исполнителя должны 13 июня 2023 года.

По условиям контракта, подрядчик должен распланировать дорогу, сам мост протяженностью 170 метров, а также наличие временного моста, подпорных стен, опор и других необходимых конструкций. Начало проектируемого участка - правый берег Дона в створе 29-й линии, конец - улица Островная.

Заказчиком выступает департамент автодорог, а сам тендер был размещен дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону.

Напомним, в апреле 2023 года городские власти сообщили, что средства для разработки проекта моста на Зеленый остров предусмотрели на 2024 год.

Сейчас Зеленый остров с территорией донской столицы связывает понтонный мост. Этот объект, по словам главы администрации, соответствует всем требованиям «Правил пользования переправами и наплавными мостами в России».

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