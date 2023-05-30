В Ростовской области к купальному сезону планируют открыть 95 пляжей

В Ростовской области с начала 2023 года в водоемах утонуло девять человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области в 2023 году во время купального сезона будет действовать 95 официальных пляжей. На данный момент сотрудники МЧС обследовали 80% из них, сообщили в региональной пресс-службе ведомства.

— На этих пляжах проведено водолазное обследование дна водоемов и все они соответствуют предъявляемым требованиям безопасности, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

На обследованных пляжах спасатели проверили дно, а также соблюдение всех необходимых требований.

Отметим, что в области с начала 2023 года в водоемах утонуло девять человек. Причем, трое из них — дети. Было спасено 19 человек, трое из которых — дети. Все они купались там, где было это запрещено.

За весь прошлый, 2022, год на Дону утонуло 42 человека, четверо из которых оказались детьми.

В основном, трагедии происходят из-за несоблюдения мер безопасности, купания в пьяном виде, а также из-за оставления детей без присмотра взрослых.

В МЧС отметили, что купаться можно только на официальных пляжах.

Напомним, что купальный сезон в Ростовской области будет проходить с 1 июня по 1 октября.

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