В Ростове-на-Дону в среду ожидается до +25 градусов

В городе будет солнечно Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют до +25 градусов. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

В среду, 7 июня, в городе в первой половине дня ожидается солнечная погода, а столбики термометров покажут +22…+25 градусов. Во второй половине в Ростове ожидается облачная погода, а температура воздуха составит +23…+20 градусов. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.

Отметим, что 8 июня температура воздуха составит до +26 градусов.

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