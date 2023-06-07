Погода на лето 2023 в Ростовской области: когда ждать сильную жару

Гидрометцентр опубликовал долгосрочный прогноз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на лето 2023 в Ростовской области. По данным синоптиков, в первые два месяца жары в регионе не будет, а вот в августе столбик термометра поднимется выше нормы.

В июне ожидается погода около нормы, для Ростовской области это около +22 градусов. Количество осадков также не превысит стандартные показатели — 60 мм.

В июле аномальных дождей или жары также не предвидится. Нормальная погода для донского региона в это время — около +24 градусов на термометре и не более 50 мм осадков.

Жаркая погода придет в область в августе. В третий месяц лета специалисты прогнозируют температуру выше нормы, а именно +23 градусов. Будет засушливо — может выпасть менее 43 мм осадков.

В августе ожидается температура выше нормы. Фото: meteoinfo.ru.

Ранее предварительные прогнозы на лето сделал климатолог Александр Иошпа. Он считает, что лето не окажется слишком жарким: рекордных +43 в тени не будет. При этом температура не опустится ниже климатической нормы.

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