«Вы не зря за нас голосовали!»: Александр Ищенко отчитался о работе «ЕР» в донском парламенте за пять лет

Александр Ищенко: "Мы выполняем наказы тех, кто нас выбрал". Фото: сайт ЗС РО.

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко вместе с коллегами рассказал о работе фракции «Единая Россия» за последние пять лет. Итоги оказались внушительными.

50 ДОНСКИХ ИНИЦИАТИВ ПРИНЯЛИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

- «Единая Россия» – ответственная политическая сила, и мы представляем не только парламентскую партию, но, прежде всего, наших избирателей, поэтому мы открыто говорим о том, что достигнуто. Мы выполняем наказы тех, кто нас выбрал, и можем смело сказать: «Вы не зря за нас голосовали!», - прокомментировал спикер Законодательного Собрания.

Александр Валентинович добавил, что нынешний созыв можно назвать самым прорывным в истории Законодательного Собрания по реализации донских инициатив на федеральном уровне. 50 инициатив обрели статус состоявшихся решений! Это и освобождение от налогов на прибыль сельских домов культуры, и право бесплатного проезда в пригородных поездах для детей до семи лет, и предоставление спального места в больнице родителю госпитализированного ребенка-инвалида.

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Много сделано в социальном направлении. Что неудивительно. Партия активно взаимодействует с Правительством региона, находит поддержку губернатора. Политика же в области носит социальную направленность. Это тем более понятно, если учитывать ту обстановку, которая сложилась за последние годы: сначала требовалась поддержка в условиях пандемии, потом на страну обрушились санкции. В этих условиях депутаты предпринимали активные шаги по поддержке экономики. Об этом рассказал Игорь Бураков, председатель комитета Заксобрания региона по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям.

В период пандемии с подачи депутатов в шесть раз снизили размер налога по упрощенной системе, он составил один процент. Количество проверок на предприятиях сократилась почти в четыре раза.

Партия активно взаимодействует с Правительством региона, находит поддержку губернатора. Фото: ЗС РО.

ЗАКОНЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ БУДУЩЕЕ РЕГИОНА

Игорь Бураков отметил, что в области сегодня созданы максимально благоприятные условия для развития предпринимательства: субсидируются расходы на подвод коммуникаций, возвращается часть средств при строительстве заводов.

Выделяются субсидии и сельскому хозяйству. Например, их могут получить те, кто занимается элитным семеноводством или виноградарством.

На уровне федерации уже прошел чтение законопроект, который также инициировали донские депутаты. Он касается упрощенной передачи лесных полос аграриям – без торгов. Люди готовы ухаживать за древесными насаждениями, ведь это позволит сохранить почву и повысить урожай. Но на данный момент ни селяне, ни кто другой не имеют на это права.

Сергей Ковалев, зампредедателя комитета Заксобрания области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи рассказал об изменениях, которые коснутся всех тех, кому предстоит капремонт в многоквартирных домах:

– Благодаря инициативе депутатов «Единой России» приемкой работ после капремонта теперь будут заниматься не только сами жильцы дома и представители управляющих компаний, но и местной администрации. Это поможет собственникам: ведь не каждый в состоянии дать правильную оценку проведенному ремонту.

Благодаря «Единой России» появились масштабные, определяющие будущее региона, законы. Например, закон о развитии агломераций Ростовской области. Закон об инициативном бюджетировании, который изменил облик многих населенных пунктов региона, тоже приняли с подачи партии.

СТАВКИ - НА МОЛОДЕЖЬ

Партия старается создать условия для нормального развития будущего поколения. Сейчас рассматривается законопроект о запрете продажи детям зажигалок.

Председатель комитета ЗС по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина рассказала о том, как много делается в области для доступности и качества образования.

– За последние пять лет в области построены 51 детский сад, 15 школ, сейчас строятся еще 15 школ, однако важно, чтобы они были должным образом оснащены, - сообщила депутат.

Светлана Александровна напомнила, что именно с подачи партии в прошлом году была увеличена зарплата учителей. В среднем, ее рост составил 6 тысяч рублей.

А завершила она свое выступление приятным сообщением для сельских учителей, которые обладают правом на компенсацию жилищно-коммунальных расходов. С сентября этого года им не нужно будет ежемесячно самим предоставлять соответствующие сведения в МФЦ. Все это будут делать работники соответствующих служб. Учителя просто будут получать деньги на счет.

В заключении Александр Ищенко отметил, что и впредь в своих решениях партия будет опираться на наказы избирателей.

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