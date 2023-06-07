Спасла бывшая жена: вымогатели из Калмыкии похитили компаньона, заподозрив подвох в бизнес-схеме

Четверо набросились на одного в однушке, чтобы он отписал все свое имущество. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Настоящий криминальный детектив с сюжетом почище некоторых остросюжетных фильмов произошел в Калмыкии. Следователям пришлось распутывать клубок, которые сплели четверо жителей Элисты.

"ХОТЕЛ ВЫГОДНО ВЛОЖИТЬ"

Кому бы не хотелось к 45 годам иметь пассивный доход? Так же, вероятно, рассуждал и Илья из Элисты (все имена изменены — прим. ред.), повстречав на просторах интернета Руслана из Люберец.

По словам мужчины из Подмосковья, он зарабатывал поставками препаратов и медицинских изделий в страны Африки. Элистинец вначале отправил несколько «пробных» сотен тысяч рублей. А после - решил сыграть по-крупному: продать квартиру за пять миллионов рублей, инвестировать эти деньги и получить высокую прибыль.

Прежде чем пойти на такой рисковый шаг, он решил увидеться с бизнес-партнером с глазу на глаз, с которым до этого общался только по видеосвязи. Тем более, в Элисте есть на что посмотреть.

Элистинец привез инвест-партнера в квартиру. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

ОТПИСАТЬ КВАРТИРУ, МАШИНУ, ДЕНЬГИ...

Так еще в январе 2022 года гость приехал в Элисту. Илья привез его в квартиру к своим друзьям. Решили посидеть и выпить за знакомство.

Когда все собрались, Илья начал задавать гостю вопросы о бизнесе. И чем дальше, тем больше понимал: дело может и не выгореть. Тогда стал требовать вернуть те несколько сотен тысяч рублей, которые передал Руслану раньше. Но их у мужчины не было — дескать, все «в обороте».

Тогда хозяин с двумя друзьями и знакомой отняли у Руслана телефон и документы, а после - сунули под нос ручку и бумагу. Стали требовать от него расписку, в которой тот должен отписать все свое имущество.

Как оказалось, вкладывая деньги, Илья изучал человека, который предлагал ему пассивный доход. Так, к примеру, во время видеозвонков ненавязчиво расспрашивал собеседника, в какой квартире тот живет, на какой машине ездит (это было авто стоимостью не менее шести миллионов рублей, - прим. авт.), сколько денег на счетах имеет.

Руслан, понятное дело, никакую расписку писать не стал. Элистинец ненадолго даже возвращал гостю телефон в надежде подсмотреть пароль и получить доступ к банковским приложениям. Но, поняв, что смартфон разблокируется только лицом, разочаровался в своей затее и снова забрал гаджет.

Элистинский "инвестор" не сдавал остальных участников, но оперативники нашли их в ту же ночь. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Тогда в дело пошли кулаки: четверо в тесной однушке кинулись на одного. Даже женщина, по словам потерпевшего, не гнушалась его ударить.

- В какой-то момент приставили травмат и даже выстрелили в ногу, - позже расскажет Руслан правоохранителям.

Не выдержав такого давления, мужчина все-таки написал расписку на квартиру, машину, деньги — в общей сложности отписал имущества на 24 миллиона рублей.

Троица друзей Ильи вместе с распиской поехала к «своему» нотариусу оформлять доверенность, чтобы после поставить подпись Руслана и распоряжаться его богатствами.

НАПИСАЛ БЫВШЕЙ ЖЕНЕ

А Илья тем временем повел «гостя» с вещами на выход в свою квартиру. Всю дорогу контролировал его, чтобы тот даже не намекнул ни таксисту, ни прохожим, ни продавцу, когда они зашли в ларек за сигаретами, на то, что его удерживают силой и угрожают жизни.

Привел Руслана к себе и оставлял взаперти, пока не будет готова доверенность. Когда элистинец уснул, пленник смог достать свой телефон и написать СМС другу и бывшей жене о том, что его похитили. Сбросил близким геолокацию. А после вернул смартфон на место.

Ошарашенная новостью супруга пыталась перезвонить и узнать: правда ли это. Но Руслан трубку уже не брал, чтобы не выдавать себя и не будить похитителя.

Тогда женщина стала звонить на все экстренные номера в своем регионе. В местном следкоме ей посоветовали обратиться в СК Калмыкии. Там дежурный по управлению передал информацию сотрудникам полиции. Группа быстрого реагирования сразу же отправилась по отправленным похищенным координатам. Так, за несколько минут поквартирного обхода и Руслана, и его похитителя удалось найти.

Суд назначил наказание каждому из четверых участников тех событий. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

ДО 9,5 ЛЕТ

Илья, кстати, не стал сдавать сообщников. Но полицейские изъяли у него телефон, и, изучив звонки и переписку, в ту же ночь вышли на след и задержали оставшуюся троицу и заключили под стражу.

- Было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений» и «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере», - рассказали в управлении следственного комитета по Республике Калмыкия.

Вот только после освобождения сразу уехать домой у Руслана не получилось. Еще пару недель он провел в Элисте, пока шли следственные действия. Так что Калмыкию все-таки посмотрел. И вот, спустя почти полтора года, суд вынес свой вердикт.

- Троим подсудимым назначены наказания от восьми до девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, четвертой подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на семь с половиной лет в колонии общего режима, - добавили в ведомстве. - Приговор в законную силу пока не вступил.

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