Жительница Ростовской области снимала порно со своей 10-летней дочерью

Женщина перед камерой полиции закрывала лицо руками. Фото: ГУ МВД России по Ростовской области.

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области полицейские задержали 37-летнюю женщину. Ее подозревают в съемке порно с участием ее 10-летней дочери. Об этом сообщили в донском главке полиции.

По версии правоохранителей, каменчанка в квартире оборудовала студию. Прямо у себя дома она и снимала ролики порнографического содержания с ребенком. Видео продавала всем желающим в интернете на одном из стриминговых сервисов.

Полицейские также опубликовали видео с обысков в доме подозреваемой. На кадрах — кроме оборудования для съемок школьные тетрадки, пенал и игрушки.

Раскладной диван использовали для непристойных съемок. Фото: ГУ МВД России по Ростовской области.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

— В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в донском управлении МВД.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Условно не будет»

Антон Иванов, адвокат, Ростов-на-Дону:

- Дело в том, что лишение свободы условно эта статья не предусматривает. Так что если суд признает вину жительницы Ростовской области, она может сесть в тюрьму на срок от 12 до 20 лет.

Вероятнее всего, женщина будет лишена родительских прав. А, если отец справлялся со своими родительскими обязанностями, то девочка будет жить с ним.

Напомним, ранее суд вынес приговор жителю Таганрога, который издевался над сыном почти семь лет. Мальчик жил с папой и бабушкой. Следователи установили, что с 2016 года мужчина избивал своего ребенка, морил его голодом и лишал сна. В марте его признали виновным по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание в отношении несовершеннолетнего». Подсудимого приговорили к шести годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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