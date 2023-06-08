Донские парламентарии подняли вопрос о том, чтобы сделать билеты на поезда более доступными для жителей Ростовской области

На Дону состоялось очередное заседание Законодательного Собрания. Фото: пресс-служба ЗС РО

Депутаты донского парламента провели очередное заседание, на котором, среди прочего, обсудили качество дорог и цены на железнодорожные перевозки. Эти темы особенно актуальны летом, когда люди активнее передвигаются по стране.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА, ВЫГОДНЫЕ ТАРИФЫ

Парламентарии решили направить обращение к генеральному директору ОАО «Российские железные дороги» о необходимости сделать перевозки более доступными для пассажиров. Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко заявил, что при подготовке проекта обращения депутаты тщательно изучили вопрос ценообразования и сложностей, с которыми сталкиваются жители Дона при покупке билетов на железнодорожный транспорт.

- Мы обсудили все значимые для Ростовской области вопросы, и будем пробивать их вместе с коллегами в Государственной Думе и Совете Федерации для того, чтобы сделать передвижение жителей донского края в другие регионы железнодорожным транспортом более доступным и комфортным, - подчеркнул спикер донского парламента.

Эта тема особенно актуальна сегодня. В 2023 году из-за закрытия ряда аэропортов существенно возросло количество перевозок пассажиров железнодорожным транспортом.

Кроме того, в ряде случаев железнодорожное сообщение является единственным способом передвижения граждан между регионами России. Традиционно спрос на пассажирские перевозки возрастает и в преддверии летнего сезона.

С начала 2023 года тарифы ОАО «Российские железные дороги» на грузовые и пассажирские перевозки повысились больше, чем на 8 процентов.

Поэтому депутаты обращаются к руководству РЖД с просьбой рассмотреть следующие предложения: увеличить глубину продажи билетов до 90 суток и более; исключить ряд дополнительных услуг, включаемых в настоящее время в стоимость билетов, сделав их опциональными по выбору пассажиров; назначить дополнительные поезда на маршруте Москва – Ростов со временем следования в пути не более 16 часов.

«КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ»

Кроме того, на заседании было принято еще одно обращение. Оно адресовано заместителю председателя правительства Российской Федерации Марату Хуснуллину. В документе речь идет о дополнительных мероприятиях по реконструкции проблемных участков автомобильной дороги М-4 «Дон». Депутаты донского парламента обращают внимание федеральных органов власти на необходимость реконструкции отдельных проблемных участков трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Речь идет о глобальном проекте по расширению дороги и увеличению ее пропускной способности.

В первую очередь необходимо реконструировать отрезок дороги от Каменска-Шахтинского до поселка Новоперсиановка Октябрьского района. Транспортная нагрузка здесь вдвое выше тех показателей, по которым этот участок проектировался 20 лет назад. Это приводит к тому, что дорожное полотно разрушается, и его необходимо постоянно восстанавливать.

- В прошлом году дорогу на этом участке привели в порядок, но через полгода она вернулась в то же состояние, в котором была до ремонта. После зимы - жуткие ямы. Ситуация нетерпима. Мы обратились на федеральный уровень для того, чтобы незамедлительно наши коллеги обратили внимание на эту ситуацию и приняли решение о реконструкции этого участка автомобильной дороги. По сути, это узкое горлышко во всей транспортной системе России, которое соединяет центральную часть страны с югом и, самое главное, - с новыми территориями. Это ключевой момент не только для Ростовской области, а, по сути, для всей России, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Депутаты предлагают внести необходимые изменения в перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности до 2027 года в отношении дорог общего пользования федерального значения.

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