Женщина из Артемовска после обстрела дома попала в больницу Таганрога и теперь пытается найти дочь

Женщина пытается найти хоть какую-то информацию о дочери. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительницу Артемовска Людмилу Владимировну Скляренко эвакуировали в Ростовскую область после обстрела дома. Сейчас она проходит лечение в больнице Таганрога и пытается найти дочь — 31-летнюю Людмилу. В день, когда все произошло, 15 мая, женщины вместе были в квартире. Людмилу Владимировну увезли и госпитализировали — с тех пор она ничего не знает о судьбе близкого человека.

Мать и дочь жили в Артемовске, в доме на улице Юбилейной. Они понимали, что в городе небезопасно, но откладывали отъезд. Не хотели бросать домашних питомцев: пятерых котов и собаку. Накануне 15 мая они решились покинуть дом и даже собрали сумки, но не успели.

После первого удара в доме рухнуло пять лестничных пролетов. Одного мужчину ранило. Дочь Людмилы жгутом остановила кровь раненому и наложила шины. Женщина знала, что делать при травмах, так как работала тренером по вольной борьбе. Чтобы помочь другим, она решила вернуться домой за спортивной резиной. Мать и дочь поднялись в свою квартиру на седьмом этаже.

— Когда мы зашли, в квартиру прилетело. В этот момент между нами было полтора метра. Меня зажало плитой. После еще одного удара я упала на шестой этаж. Я ее не видела. Звала, но она не отвечала, — вспоминает Людмила.

31-летняя Людмила Скляренко. Фото предоставлено собеседником издания.

Женщина получила переломы двух ребер, лопатки, ей серьезно травмировало ноги. Сначала пострадавшую доставили в Луганск, а после — в Таганрог. Что случилось с дочерью она до сих пор не знает.

— Я звонила в МЧС ДНР. Но пока МЧС туда не допускали. Через день после произошедшего туда пришли российские военные, мы их просили помочь. Они дом осмотрели, но не нашли Люду. Но я верю, что дочь выжила. Она спортсменка, очень выносливая.

Если вам что-либо известно о местоположении 31-летней Людмилы Скляренко, просьба обращаться по телефону 8 (909) 409 00-00.

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