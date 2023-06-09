В Ростовской области бык забрел в жилищный комплекс и повредил несколько автомобилей

Хозяин быка пока не объявился. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Батайске Ростовской области бык забрел в один из жилищных комплексов. Животное бродило по двору многоэтажки, пока не поймали жильцы. Видео опубликовано в одном из городских пабликов.

На кадрах видно, что на шее у быка оборванный поводок. Какое-то время он просто слонялось по тротуарам и дорогам, пугая прохожих. Позже животное наткнулось на парковку и начал бодать машины.

— Судя по всему, животное было не в настроении и повредило много автомобилей, — написал один из очевидцев.

В конце концов в ЖК нашлось несколько смельчаков, которые смогли поймать рогатого. Мужчины накинули ему на шею поводок, отвели подальше и привязали.

Судя по всему, хозяин заплутавшего животного так и не объявился. При этом, как рассказал один из местных жителей, ничего удивительного в появлении такого гостя не было. Рядом с ЖК находится поле, где фермеры пасут скот. Видимо, бык отбился от стада.

Тем временем в соцсетях копытное, разгуливающее по жилищному комплексу, вызвало бурную реакцию.

— Обычный день в Батайске. Уже верблюды и крокодилы были, — написал один из пользователей.

— И что тут удивительного! Если уж ослики в парке гуляют, да барашки по дворам блеют, то уж бычок это вообще обыденно, — считает другой батайчанин.

— Потеряшка перепуганный. Жалко, он домой хочет, — посочувствовала животному девушка.

Напомним, ранее в Батайске верблюд укусил мужчину, который хотел его погладить. После этого владельца животного навестила ветеринарная служба — двугорбого вакцинировали и изолировали.

А еще раньше в том же Батайске несколько дней искали крокодила, которого местные якобы заметили в водоеме. Рептилию так и не нашли, правда и информация о ее существовании не подтвердилась.

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