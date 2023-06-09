«Добрые дела - каждый день»: о работе социальных служб на Дону рассказала министр труда и соцразвития Елена Елисеева

Министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева рассказала о той работе, на которой добро делается каждый день. Фото: Кристина Круговых

Накануне, 8 июня, социальные работники Дона в 23-й раз отмечали свой профессиональный праздник.

Кстати, день для празднования был выбран не случайно, а в связи с историческим событием, когда Петром I был издан Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты. Это случилось 322 года назад 8 июня 1701 года.

В эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM, министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева рассказала о той работе, на которой добро делается каждый день.

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА

- Елена Владимировна, расскажите, пожалуйста, какой он — современный социальный работник?

- Современный социальный работник, в первую очередь, это профессионал своего дела, причем такой профессионал, который владеет разными компетенциями. Ведь не просто нужно прийти к человеку и предоставить ему услугу, а обязательно с ним поговорить, понять его настроение. Поэтому очень часто социальные работники становятся практически родными своим подопечным. Одними из важных качеств наших работников должны быть любовь к людям, терпение и понимание. Невозможно прийти на работу с плохим настроением, потому что оно передастся подопечному. Поэтому, собираясь на работу, социальный работник оставляет все свои проблемы дома, а уже на работе решает проблемы других людей.

- Правда ли, что в соцзащиту стала чаще идти молодежь? Что ее привлекает?

- И не только молодежь. Недавно мы посчитали количество мужчин среди социальных работников. Так вот, на сегодняшний день их 51 по всей Ростовской области. В целом же, в социальной службе сегодня работают более двадцати одной тысячи человек. Среди них есть, и социальные работники, и педагоги, и психологи, и врачи, медицинские сестры и санитары. И многие из них из числа молодежи. В отрасли уже появилась семейная преемственность, например, начинала работу мама, приводила свою дочь, а потом дочь уже приводит своего ребенка. И не могу не сказать о таком факторе, как заработная плата, которая каждый год растет и на сегодняшний день составляет в среднем более 38 тысяч рублей.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

- Несколько лет назад в Ростовской области стал применяться новый подход к оказанию социальных услуг, в том числе на дому. В чем его суть?

- С 2015 года мы работаем в соответствии с новым областным и федеральным законодательством. И в последние годы социальное обслуживание трансформировалось. Основным ее элементом стала профилактика нуждаемости в социальном обслуживании. Это, прежде всего устранение причин, послуживших основанием к ухудшению жизни человека. Ключевым нововведением стал индивидуальный подход к каждому на основании индивидуальной программы, которая разрабатывается после того, как человек обращается в социальную службу. Проводится обследование его социально-бытовых условий и затем принимается решение о том, что мы его берем либо на социальное сопровождение, либо на обслуживание.

- А если соседи увидели, что пожилой человек остался один, могут ли они сообщить соцслужбам, чтобы те пришли и оказали помощь?

- Конечно, могут, и они поступят совершенно правильно. Необходимо позвонить в орган социальной защиты и дать координаты этого человека. К нему выедет бригада специалистов, чтобы понять проблемы этого человека, оценить ситуацию и принять решение - какие услуги, в каком объеме и с какой периодичностью будут предоставляться.

БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ПОДОПЕЧНЫХ

- Социальная служба — это ведь гораздо шире, чем просто уход за людьми на дому. Какие еще направления есть в соцзащите Дона?

- Конечно. Это и деятельность наших подведомственных учреждений и интернатов для граждан пожилого возраста и инвалидов, интернатов психоневрологического профиля, учреждений, в которых мы оказываем комплексную помощь семьям с детьми. Это наши реабилитационные центры для детей, приюты для тех, кто остался без попечения родителей. Например, в пандемию у нас были такие случаи, когда мама заболевала и, если она воспитывала ребенка одна, обращалась в социальную службу. Мы забирали детей и они участвовали в жизни учреждения дожидаясь выздоровления мамочки.

- Сколько человек охвачено помощью?

- На сегодняшний день это более 125 тысяч человек.

- А какие социальные службы испытали на себе наибольшую нагрузку?

- Нагрузка на муниципальные службы больше, чем на дома-интерна потому, что, во-первых - у них значительное количество обращений, а во-вторых - они находятся на передовой. В прошлом году, когда к нам приехало значительное количество людей, социальные работники наряду со специалистами МЧС встречали людей, помогали их размещению, занимались гуманитарной помощью. И не могу не сказать о том, что именно социальная служба принимала заявления от этих граждан на выплату финансовой помощи. Эту помощь мы оказываем и в настоящее время. Конечно, не в таком объеме, как это было в прошлом году, но, тем не менее, люди приезжают каждый день.

- Кто может обратиться за социальной помощью?

- Кто угодно. Элементарный пример - человек сломал ногу и ему нужна помощь. У нас есть такое направление, как срочные социальные услуги. И, если за ним некому ухаживать, то он может сделать звонок и объяснить свою ситуацию. К нему на дом выедет специалист, определит степень нуждаемости. И временно за этим человеком будет закреплен социальный работник.

ДОБРО КАЖДЫЙ ДЕНЬ

- Легко ли стать социальным работником? Может быть, в непростых условиях, уволенные или попавшие под сокращение граждане могли бы освоить новую специальность?

- Последние лет пять у нас текучесть кадров очень незначительная. Наверное, играет роль Указ Президента по заработной плате. Это первое.

Второе, как я сказала, наши подопечные очень привыкают к людям, которые оказывают им услуги. И наши работники тоже привыкают к этим людям. Есть примеры, когда выходя на пенсию, они продолжают их навещать совершенно бескорыстно. Поэтому социальным работником может стать любой неравнодушный гражданин.

Вот мы говорили с вами про молодежь. Очень много молодежи приходит в социальную службу работать именно после волонтерской деятельности. Они понимают, что хотят делать добро, оказывать людям помощь. А социальная служба, это та служба, где ты добрые дела делаешь каждый день.

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