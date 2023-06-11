Почему мелеет Дон и чем это опасно, рассказала ростовский эколог

Процесс обмеления Дона начался давно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почему мелеет Дон, и чем опасны эти процессы? На эту тему в эфире радио "Комсомольская правда-Ростов-на-Дону" на 89,8 FM поговорили с ростовским экологом Ириной Черкашиной.

ДОМА СПОЛЗАЮТ ВМЕСТЕ С БЕРЕГОМ

- На самом деле обмеление - это естественный процесс, который происходит сотни лет. И дело не только в климате, но и в эрозии берегов - объясняет специалист. - Поскольку берега Дона состоят из известняка, который достаточно хрупкий, и из глины, то это способствует тому, что они постепенно разрушаются. Этот процесс называется абразия.

Но все дело в том, что на берегах, конечно, селятся люди. И поэтому естественные процессы из-за хозяйственной деятельности человека ускоряют свой темп. Особенно это касается правого берега Дона - он крутой, а вот левый - все-таки пологий.

То же касается Таганрогского залива, там берега тоже состоят из известняковых и глинистых отложений, но они еще и более рыхлые. Например, Чумбур-Коса - там люди построили новые дома, и эти строения уже сползают вместе с берегом.

ПОЧЕМУ НЕ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ

- Кстати, поскольку берега нашей реки обрушаются, можно было бы предположить, что русло Дона становится шире, - продолжает эколог, - но это не так. Дон становится уже, за счет того, что увеличивается пологий берег. Русло не углубляется, поэтому больше твердого материала, оказывается внизу.

Но есть примеры, когда укрепляют берега. Взять хотя бы черноморское побережье - там происходят те же самые процессы, что и у нас. Я не строитель, но в Краснодарском крае я видела бетонные сооружения, которые укрепляют берега.

Причем, некоторые пишут о том, что отсутствие растительности и деревьев на берегах Дона, тоже способствует абразии (процесс разрушения, - прим. авт.) берегов. Но это не так. Как я уже говорила, больше всего страдают крутые берега, они разрушаются вертикально, и деревья на таких склонах попросту не растут. Нет условий.

РОСТОВ - В ЗОНЕ РИСКА

- Ростов - тоже в зоне риска, вернее дома, которые строятся у берегов Дона. Ведь жилье сейчас строят и на правом, и на левом, - рассуждает эксперт. - Поэтому важно соблюдать все строительные технологии, в частности, заказывать и проект геологических изысканий, который как раз предлагает, как бороться с эрозией берегов Дона. И это не просто формальность.

Все эти отложения, вследствие разрушения берегов попадают и в Дон, и в Таганрогский залив, и они быстро мелеют. Ведь тот же Таганрогский залив раньше простирался аж до станицы Мелиховской.

Помните, что из-за эрозии берегов, нельзя у крутых обрывов вести какую-то деятельность. Нельзя даже разбить огород. Как минимум, нужно отступать на метр от края, чтобы туда вообще не ходить, не тревожить кромку. Тогда и процесс разрушения будет проходить медленно.

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