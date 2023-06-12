«Все бегают, а мне что слабо?»: Как неспортивная ростовчанка впервые пробежала 5 километров на всероссийском полумарафоне

Ростовчанка решила преодолеть себя и пробежала 5 км. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если вы никогда не бегали марафоны или полумарафоны, то справиться с большими дистанциям сразу довольно сложно. Особенно, если нет времени на тренировки, а вся жизнь представляет собой курсирование между домом и работой.

Как подняться с дивана или рабочего кресла и сказать себе «беги!» - корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» рассказала 38-летняя ростовчанка, которая до весны 2023 года никогда не увлекалась бегом.

Девушка поведала, как работа стала для нее стимулом к участию во всероссийском забеге, как она одолела дистанцию в пять километров и поделилась секретами для начинающих бегунов.

НА ФИТНЕС - НИ СИЛ, НИ ВРЕМЕНИ

Нужно сказать, что Ирина уже лет десять не поднимая головы работает в офисе с 8:00 до 17:00. Утром отвезла ребенка в садик, а после на работу - до вечера. Приехала домой — приготовила ужин для семьи, прибралась, легла спать. И так — день за днем. Жизнь вроде бы устаканилась – как у всех взрослых людей. Ни о каком спорте и речи не было – тут бы до кровати доползти! На фитнес-зал не оставалось ни сил, ни времени.

Так было, пока однажды руководитель фирмы, где она работала, не предложил ей пробежать от компании дистанцию на Всероссийском полумарафоне… И ростовчанка с удивлением для себя самой согласилась.

- У меня была цель — пять километров! Помню, тогда подумала: все бегают, а мне что, слабо? - смеется собеседница. – Я сразу открыла Интернет и прочитала там, что требуется длительная подготовка. Поэтому бегать начала еще за три месяца до забега, в марте. Сначала пробежала круг на школьном стадионе. Потом стала тренироваться через день, все время увеличивая дистанцию. Бегала, в основном, по вечерам после работы, когда уже было темно...

Конкурентов на дорожках стадиона и в это время было пмредостаточно, рядом то и дело пробегали другие почитатели здорового образа жизни. Таких людей в Ростове оказалось очень много.

И ДАЖЕ, ЕСЛИ УТЮГ УПАЛ НА НОГУ

Супруг ростовчанки, видя ее стремление преодолеть дистанцию, даже подарил ей беговые кроссовки. Ну, как тут не побежать?! Но вдруг случилось непредвиденное, за 1,5 месяца до старта Ирина решила погладить одежду, но тяжелый утюг упал прямо на большой палец ноги.

- Пришлось ходить с забинтованной ногой две недели и отложить тренировки, - вздыхает ростовчанка.

Но как только нога пошла на поправку, начинающая спортсменка сначала стала проходить свою дистанцию пешком, а потом и снова побежала. За сутки до старта масштабного забега Ирина сшила шорты, а спортивную футболку получила от организаторов мероприятия. Показатель «5 километров» был взят!

- В своей категории «Женщины от 35 до 44 лет» я заняла 752 место с результатом 38:00, - уточняет новоиспеченная спортсменка. - Я была потрясена, что на полумарафон пришло столько любителей бега. Было много людей старше 50 лет. Все такие заряженные!

Ирина говорит, что бегом ей надо было заняться раньше, ведь он дарит позитивные эмоции.

- Любая проблема отступает перед большой физической нагрузкой. Ростовчанка всем своим друзьям советует начать заниматься спортом — не обязательно бегом, но хотя бы спортивной ходьбой.

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