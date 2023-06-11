В Ростове-на-Дону произошло возгорание на территории завода «Ростсельмаш»

Предварительно, пожар возник на площади 80 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В воскресенье, 11 июня, жителей донской столицы не на шутку напугал столб дыма, который поднялся с территории крупного промышленного предприятии Ростова-на-Дону — комбайнового завода «Ростсельмаш». Снимки черных клубов дыма стали появляться в городских пабликах в соцсетях.

В пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области подтвердили факт пожара.

- В 12.00 поступило сообщение о пожаре, - прокомментировали спасатели. - На улице Менжинского, 2, горят покрышки на территории завода «Ростсельмаш». По оперативным данным, площадь пожара составляет 80 квадратных метров. Информация уточняется.

Известно, что на борьбу с огнем отправились 36 пожарных, задействовано 11 единиц спецтехники.

- В 12.24 пожар на территории завода Ростсельмаш локализован на площади 80 квадратных метров, - сообщают оперативные данные в ГУ МЧС по Ростовской области.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

- В 12.41 зафиксирована ликвидация открытого горения.

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