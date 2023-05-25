Появились фото и видео с места пожара в многоэтажке в Ростове

На месте ЧП работают 34 спасателя и 10 спецмашин Фото: Дмитрий Кутепов

Появились кадры с места пожара в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону. Фото и видео «КП – Ростов-на-Дону» прислали очевидцы. ЧП произошло вечером 25 мая на улице Варфоломеева, 244.

По информации регионального ГУ МЧС, загорелся балкон на седьмом этаже около 18:30. На место прибыли 34 пожарных и десять спецмашин.

Людей из дома эвакуировали, в их числе пятеро детей. Двоим жильцам медики оказали первую помощь

Двум людям медики оказали первую помощь. Фото: Дмитрий Кутепов

Пожар был локализован на площади 20 квадратных метров. В настоящее время ликвидировано открытое горение. Спасатели продолжают работу.

По предварительной информации МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар был локализован на площади 20 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

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(Подробности)