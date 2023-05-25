В центре Ростова произошел пожар в многоэтажном доме

На месте ЧП работают 34 спасателя Фото: Дмитрий Кутепов

В центре Ростова-на-Дону произошел пожар в девятиэтажном доме. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы. Происшествие случилось вечером 25 мая на улице Варфоломеева.

По данным регионального управления МЧС, загорелся балкон квартиры на седьмом этаже. Пламя охватило порядка 20 квадратных метров.

- В 18.54 было ликвидировано открытое горение. На месте работают 34 спасателя и 10 единиц техники,- прокомментировали в ведомстве.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Как рассказали очевидцы "КП-Ростов-на-Дону", некоторые жильцы получили первую медицинскую помощь на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появились фото с места пожара в Ростове на улице Шеболдаева

Из горящей квартиры спасли семь человек

(Подробности)