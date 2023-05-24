Появились фото с места пожара в Ростове на улице Шеболдаева

Пожарные эвакуировали семь человек. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Появились кадры с места пожара в Ростове-на-Дону на улице Шеболдаева. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось утром 24 мая на улице Шеболдаева.

На кадрах видно, что возле многоквартирного дома - десятки пожарных машин, а спасатели на носилках выносят из подъезда жильцов квартиры. Отметим, что пожар начался около 8 часов утра, буквально за несколько минут пламя охватило порядка 20 квадратов. На место прибыли 28 спасателей на девяти спецмашинах. Из горящей квартиры эвакуировали семь человек, из которых три пострадали.

Огонь удалось потушить за несколько минут. Причины пожара устанавливаются.

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(Подробности)