В Ростове при пожаре в квартире пострадали три человека

Пламя охватило порядка 20 квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону при пожаре в квартире пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось утром 24 мая на улице Шеболдаева 4а.

По предварительной информации ведомства, квартира начала полыхать около 8 часов утра. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных пламя охватило около 20 квадратных метров. Во время тушения из горящей квартиры удалось спасти семь человек, трое из них пострадали. Полностью потушить возгорание удалось спустя несколько минут.

На месте ЧП работали 28 спасателей и девять спецмашин. Причина пожара устанавливается.

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К счастью, обошлось без пострадавших

(Подробности)