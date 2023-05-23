В Ростове-на-Дону на Мечникова потушили крупный пожар

Пламя охватило порядка 200 квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове сгорело неэксплуатируемое здание. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось в ночь на 23 мая на улице Мечникова, 57.

По предварительной информации, строение начало полыхать около 1:45. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей пламя охватило больше 200 квадратных метров. Огонь удалось потушить спустя час. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте ЧП работали 29 спасателей и восемь спецмашин.

- Причина пожара устанавливается, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)