В центре Ростова потушили крупный пожар площадью 150 кв. м

Площадь пожара составляет 150 кв. м. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону загорелось неэксплуатируемое здание. ЧП произошло ночью 30 декабря на проспекте Сиверса, 8.

По предварительным данным ГУ МЧС по Ростовской области, строение начало полыхать около 00:15. Огонь охватил около 150 квадратов. Пламя полностью удалось потушить только в два часа ночи. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте пожара работали десять пожарных машин и 30 спасателей.

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О возгорании сообщили очевидцы в соцсетях. (Подробности)