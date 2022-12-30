В ночь на 30 декабря в центре Ростова разгорелся пожар

Официальных комментариев по ситуации от пресс-службы МЧС пока не поступало. Фото: группа в VK Ростов-Главный - новости Ростова-на-Дону

В ночь с 29 на 30 декабря в центре Ростова разгорелся пожар, окрестности заволокло дымом. Об этом сообщают очевидцы, также несколько минут назад в социальных сетях появились снимки с места происшествия.

По словам ростовчан "что-то горит за недостроем на Сиверса у Гвардейской площади", некоторые говорят о бушующем пламени "рядом с многоэтажками на Пушкинской".

Официальных комментариев по ситуации от пресс-службы МЧС пока не поступало. Информация уточняется.

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К этой минуте пламя уже локализовали (подробности)