Осталась груда сгоревшего металла: В Калмыкии при столкновении фуры и легковушки погибли шестеро, в том числе двое детей

После столкновения на дороге в аварии погибли шестеро. Фото: МВД по Республике Калмыкия

Смертельное ДТП, унесшее жизни сразу шести человек, в том числе двоих детей, произошло этим воскресным утром в Калмыкии. Подробности страшного ЧП сообщили в региональном главке и прокуратуре.

СГОРЕЛИ ТАК, ЧТО СРАЗУ НЕ ОПОЗНАТЬ

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону, авария произошла 11 июня, около 9.25 на 134-м километре федеральной автодороги «Астрахань-Элиста-Ставрополь» в районе села Хулхута.

Здесь произошло столкновение легкового автомобиля «Лада Ларгус» и грузовика марки «Вольво». После аварии водитель фуры сам позвонил в полицию сообщить о случившемся.

Водитель фуры сам вызвал полицию. Фото: МВД по Республике Калмыкия

По предварительной информации, удар был такой силы, что в результате ДТП от полученных травм на месте скончались сразу шесть человек. Это водитель и пять пассажиров отечественного авто, среди которых, предварительно, было двое детей. Точных данных у правоохранителей по возрасту и полу погибших, по тому, кем они друг другу приходятся, пока нет, потому что во время аварии легковушка вспыхнула и сгорела, и жертвы аварии пока не опознаны. На фото, аккуратно сделанном правоохранителями издалека, видно, что от автомобиля, перевозившего шестерых человек, практически ничего не осталось - лишь груда искореженного сгоревшего металла. Так что предстоят экспертизы...

ПРОКУРАТУРА ВЗЯЛА НА КОНТРОЛЬ

- На место происшествия выехала следственная группа полиции, специализированные службы, чтобы установить причину ДТП. Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечен беспрепятственный проезд проезжающего транспорта, - прокомментировал ситуацию заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Калмыкия Галимджан Нурнахамбетов.

От легковушки практически ничего не осталось. Фото: МВД по Республике Калмыкия

Также на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Черноземельского района Алдар Санджигоряев, которым организована координация деятельности прибывших оперативных служб.

По факту дорожно-транспортного происшествия органами полиции проводится проверка, ход которой прокуратурой района взят на контроль. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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