Заплыв на Вавилова, потоп на Суворовском, радуга над Левенцовкой: Ростов приходит в себя после мощного ливня с грозой

Ростовчане столкнулись с последствиями непогоды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как и прогнозировали синоптики донского гидрометцентра, Ростову сегодня досталось осадков. Причем, если в центре дождь, пусть даже и ливневый был явлением достаточно кратковременным и последствий почти не принес, то некоторые районы буквально поплыли. Ростовчане щедро делятся видео последствий мощного ливня 11 июня в соцсетях и рассказывают, какие улицы можно было пересечь не вброд, а только вплавь.

РЕКИ СУВОРОВСКОГО

Подписчик одного из городских пабликов, едва выехал из дома, поспешил поделиться видео, снятым на улице Петренко в микрорайоне Суворовский.

- Потоп, - лаконично комментирует мужчина красочные виды, снятые из окна своего автомобиля. В ролике на проезжей части не видно асфальта — одна вода на горизонте. При движении встречного транспорта возможны бурные волны...

- Теперь у них есть река, - смеется читатель в комментариях.

- Интересно завтра дождь будет? У меня синоптики не обещали, но кто его знает, а то вдруг надо готовится в плавь добираться на работу и на тренировку, - морально настраивается другая подписчица.

ЗАПЛЫВ НА ВАВИЛОВА

Ветер в ушах, шум воды — практически горная речка шумит. Бурную реку снял подписчик в начале проспекта Королева перед мостом в сторону улицы Вавилова. В кадре снова — ни миллиметра асфальта, одна вода. При повороте камеры видно, что улицы, которые пересекаются с главной, находятся выше, и там воды меньше, а здесь машины чинно плывут.

- Что, опять? - негодует ростовчанка.

- Нужно срочно перекрывать дорогу, - считает другой читатель.

«КЛАССИКА» НА ОГАНОВА?

- На Оганова все по-классике — прошел сильный ливень, затопило, - комментирует видео автор.

На кадрах машины крадутся по воде, не видя дна, со скоростью пешеходов. Из-под колес в разные стороны расходится вода далеко за пределы обочины. Тут кому-то из комментаторов пришла в голову мысль почистить ливневку в этом месте.

Тем временем жители центра делились фотографиями по-настоящему пугающих черной грозовой тучи над Театральной площадью.

Туча над Театральной площадью. Фото: "Это Ростов! - новости Ростова-на-Дону 161" ВКонтакте

РАДУГА ЛЕВЕНЦОВКИ

Ну а после ливня жители разных районов делились фотографиями яркой радуги. Самые живописные кадры получилось поймать ростовчанам в Суворовском микрорайоне и в Левенцовке. На некоторых снимках можно даже разглядеть двойную радугу.

Двойная радуга над Левенцовкой. Фото: "Это Ростов! - новости Ростова-на-Дону 161" ВКонтакте

А тем временем синоптики обещают в ближайшие три дня, с 12 по 14 июня, в Ростове кратковременные дожди и грозы.

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