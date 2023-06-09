Пикник не состоится: о погоде на длинные выходные 10-12 июня 2023 в Ростове рассказал климатолог

Сильные осадки вернутся в Ростов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На носу у ростовчан длинные выходные. Вот только жителям Ростовской области придется праздновать день независимости дома или запасаться дождевиками.

О том, какая погода нас ждет в выходные и на следующей неделе в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM, рассказал ростовский климатолог Александр Иошпа.

- Температура будет в пределах нормы и холодов не предвидится, - успокаивает эксперт. - А вот с отдыхом на природе будут проблемы. Что касается осадков, к сожалению, они вернутся в Ростов. Уже в ночь на воскресенье, 11 июня, подойдет циклон и пойдут дожди. Причем, они не будут локальными, а будут - повсеместными и с грозами. С воскресенья на понедельник погода немного улучшится. Дождь будет идти, но не такой интенсивный, как ранее.

А как раз в сам праздник 12 июня интенсивность осадков снова усилится. Может быть, на юге области условия будут и получше. Но так может сложиться, что ненастье будет повсеместным. К сожалению, осадки продолжатся и всю будущую неделю. Правда, с небольшими перерывами.

Но самый сильный ливень, согласно нашей модели, пройдет именно с субботы на воскресенье. Правда, под словом "сильный", я не подразумеваю штормовые ливни, которые были в конце мая и начале июня, когда все заливало. Такого не будет.

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