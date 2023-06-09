На все выходные и праздники в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

На выходные возможны сильные дожди и ливни с грозой, градом и сильным ветром, порывы которого могут достигать 20-23 метров в секунду. Фото: Дмитрий Кутепов

С 10 по 12 июня, когда по всей России будут выходные и праздничные дни, в Ростовской области в региональном МЧС объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.

В ведомстве отметили, что местами по области непогода начнется вечером 10 июня и продлится до конца 12 июня.

В это время возможны сильные дожди и ливни с грозой, градом и сильным ветром, порывы которого могут достигать 20-23 метров в секунду.

Отметим, в региональном МЧС рассказали, что делать гражданам, если объявили штормовое предупреждение.

Напомним, что в конце мая в Ростове на гребном канале «Дон» обрушилась трибуна во время проведения футбольного матча. В тот день был сильный ливень с градом и ветром, и тоже действовало штормовое предупреждение. Тогда пострадали 36 человек, половина из которых — дети. А также погибла мама футболиста, которая пришла посмотреть на игру сына.

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