Жителей Белгородской области теперь могут размещать в ПВР Ростовской области

Сейчас в ПВРах Ростовской области находится около трех с половиной тысяч человек, более тысячи из которых — дети. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дополнил распоряжение, по которому теперь в регионе могут оказывать помощь тем, кто прибывает из Белгородской области.

Эвакуировавшихся и из Белгородской области могут размещать в донских пунктах временного размещения, а также выдавать им гуманитарную помощь.

Напомним, что начиная с 19 февраля 2022 году в ПВРах начали размещать прибывающих из Донецкой и Луганской народных Республик. Затем к ним добавились жители Запорожской и Херсонской областей.

Отметим, что сейчас в ПВРах Ростовской области находится около трех с половиной тысяч человек, более тысячи из которых — дети. Из обеспечивают проживанием, питание, медицинскими и юридическими услугами. Взрослым власти помогают найти работу, а детей пристроить в детские сады и школы.

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