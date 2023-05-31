Что делать, если объявили штормовое предупреждение, рассказали в МЧС Ростовской области

Информацию о штормовом предупреждении обычно рассылают на телефоны по СМС, объявляют по радио и телевидению. Фото: Дмитрий Кутепов

Непрекращающиеся дожди в Ростовской области, сопровождающиеся грозой, градом и сильным ветром вот уже которую неделю не дают расслабиться дончанам.

Вот и накануне, 30 мая, было объявлено штормовое предупреждение, однако несмотря на это, футбольный матч между юношескими командами все же решили провести. В результате, на Гребном канале перевернулась трибуна со спортсменами и родителями, которые пытались спрятаться под навесом от дождя. Пострадали 36 человек, еще одна женщина погибла.

О том, какие правила поведения надо соблюдать при объявлении штормового предупреждения, мы спросили в донском МЧС.

НА ОКНА - ПЛАСТЫРЬ, С СОБОЙ - "ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК"

- Информацию о штормовом предупреждении чаще всего рассылают на телефоны по СМС, объявляют по радио, телевидению и другим сообщениям, - рассказали в спасательном ведомстве. - Получив такое, необходимо выполнить ряд действий.

И первое, что необходимо сделать при приближении урагана или сильной бури - убрать с балкона или со двора частного дома те предметы, которые может унести ветер. Нередко люди травмируются от осколков частей крыши, оторванных дорожных знаков, отделки карнизов и фасадов, а также того, что лежит на балконах и лоджиях.

Во-вторых, на стекла стоит наклеить крест накрест пластырь, чтобы избежать разлета осколков, а также плотно закрыть и укрепить окна и двери. При приближении опасности отключите свет, газ и воду.

Не стоит забывать и про "тревожный чемоданчик" - в него нужно собрать вещи, в том числе документы, деньги, медикаменты, фонарик, свечи, радиоприемник и запас продуктов с водой на несколько дней.

Специалисты говорят, что сразу после окончания непогоды выходить на улицу нельзя, так как это может оказаться кратковременным затишьем, которое сменит новый удар стихии.

А ЕСЛИ УЖЕ НА УЛИЦЕ ИЛИ В МАШИНЕ?

Если во время стихии вы оказались на улице или на природе, то главное - не паниковать. И в том, и в другом случае не приближайтесь к большим деревьям, строениям, рекламным щитам, линиям электропередач и столбам. Защищайте глаза, рот и нос от песка и пыли. В черте города - укройтесь в подъезде, магазине, подземном переходе, торговом центре или под мостом.

А вот, если во время разгула стихии вы оказались в автомобиле, то выходить из него нельзя. Надо плотно закрыть окна и двери, а также остановить транспорт против ветра подальше от деревьев, рекламных и других конструкций, линий электропередач, ветхих строений и столбов.

СПРАВКА «КП»

Штормовое предупреждение — это сообщение об опасном погодном явлении, таком как сильные дожди, грозы, снегопады, ледяной дождь или ураганы. Оно может быть выдано метеорологическими службами в случае, если есть вероятность такого явления в ближайшие часы или дни.

Цель - информирование населения о возможной угрозе и предоставление советов по защите от неблагоприятных погодных условий. Важно следить за штормовыми предупреждениями и принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности.

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