Как ростовский школьник бросился спасать придавленных трибуной людей в Ростове

Пока приехали спасатели и несколько скорых, родители и дети сами достали пострадавших. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области футбольный матч между детскими командами обернулся трагедией. В этот день в регионе МЧС объявило штормовое предупреждение, но, вероятно из-за того, что весь день было то солнце, то пасмурно и практически ничего не предвещало беды, матч решили не отменять. Он состоялся на Гребном канале в Ростове во вторник, 30 мая.

Очевидцы вспоминают: буквально за секунды поднялся сильный ветер и начался ливень. Участники команд и их родители спрятались под навесом, но вдруг одна из конструкций не выдержала натиска стихии и перевернулась. Люди оказались под ней.

Врачи оказали пострадавшим помощь. Фото: МЧС России по РО.

По последним данным, которые озвучил глава региона Василий Голубев, пострадали 26 человек, из которых 15 - дети. Известно, что одна женщина погибла. Говорят, ей было 45 лет и она была мамой участника футбольного турнира. За жизнь одного ребенка прямо сейчас в операционной борются врачи. Следователи уже возбудили уголовное дело и изучают все обстоятельства ЧП.

Корреспондентам "КП-Ростов-на-Дону" удалось поговорить с теми, кто оказался на том злополучном матче.

На место сразу же выехали спасатели, медики и полицейские. Фото: МЧС России по РО.

"ХОЧЕТ РАБОТАТЬ В МЧС"

Когда сильнейший порыв ветра опрокинул конструкции, под пластиком и металлом оказались люди. И они помогали друг другу, не дожидаясь спасателей. Среди помощников в первых рядах был и шестиклассник Матвей, игравший за ростовский «Арсенал». Когда все поняли, что произошло, мальчик бросился спасать остальных наравне со взрослыми.

- Бросился поднимать тяжелую арматуру, чтобы вызволить детей. Он не плакал там, собрался и помогал, - делится мама школьника-героя. - И вот теперь хочет в МЧС работать, чтобы таких случаев не допустить. В этот раз спасатели приехали, когда уже всех вытащили. Они рассадили пострадавших по машинам и отправили в больницу. А сын видел вблизи погибшую женщину, ходит теперь переживает: «Может, она умерла, потому что я не так поднял арматуру?»

Матвей мечтает быть спасателем. Фото: из архива семьи

"ДОЛЖЕН БЫЛ ЗАВТРА ЕХАТЬ В ЛАГЕРЬ"

Матвею не первый раз приходится ощущать на себе разгулы стихии. Месяц назад семья мальчика практически лишились жилья.

- Во время апрельских ливней наш аварийный дом на Привокзальной площади затопило, - делится мама. - Мы не можем дождаться расселения. И теперь практически лишились жилья. Залило всю мебель, технику. У ребенка теперь нет ни телефона, ни планшета, ни компьютера. Ютились месяц у соседей, но ни копейки компенсации так и не увидели. Был такой же потоп в 2016 году, тогда хоть семь тысяч дали.

Футбольный матч окончился трагедией. Фото: МЧС России по РО.

Кстати, завтра, 31 мая, Матвей собирался ехать в детский лагерь. И вот теперь поездка под вопросом. Сейчас мальчик проходит детальное обследование, врачи хотя исключить сотрясение мозга. А когда родители дождутся Матвея из травмпункта, то снова поедут к соседям. Ведь дома у мальчика-героя жить невозможно.

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