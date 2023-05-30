Спасатели предупреждали о шторме, но матч никто не остановил: на Гребном канале во время футбольного матча пострадали 15 человек

Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

30 мая в Ростове на соревнования по футболу памяти Владимира Гаврилова на футбольном поле Гребного канала (обычная площадка с небольшими трибунами, давно используется для подобных турниров) собрались команды 12-13-летних игроков.

Региональные соревнования по футболу начались примерно в два часа дня. Практически перед началом от МЧС Ростовской области поступило штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер, из дома лучше не выходить (!). Но матч решили не отменять: дети готовились, да и с утра светило солнце и ничего не предвещало беды.

В результате обрушения один человек погиб, 14 - пострадали. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Сначала погода к футболистам была благосклонна, но через пару часов после начала матчей порывы ветра стали слишком сильными, начался ливень.

Игроки и зрители - среди них тренеры, родители - поспешили спрятаться от потоков воды под трибуну. Кто знал, что конструкция оказалась незакрепленной, и вместо укрытия станет смертельной опасностью. Сильный удар ветра - и она рухнула прямо на людей.

Одна женщина (по неофициальным пока данным, мама одного из футболистов) погибла сразу. Еще 14 человек (последние данные на момент подписания номера) пострадали, среди них 10 детей. Женщина и двое ребят - в тяжелом состоянии в больнице Ростова. Всем помогают медики.

А следователям предстоит выяснить, почему о безопасности игроков и зрителей никто не позаботился…

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