На месте работают спасатели и скорая. Фото: пресс-служба МЧС по РО

В Ростове-на-Дону во вторник, 30 мая, в Кировском районе города произошло ЧП, сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, во время проведения детского футбольного матча рухнула трибуна, под которой в тот момент находились зрители. Скончалась женщина. Позже губернатор Ростовской области сообщил еще о 14 пострадавших, из которых десять детей. «КП-Ростов-на-Дону» выяснил предварительную причину обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове 30 мая 2023.

Трибуна обрушилась из-за ветра - источник назвал наиболее вероятную причину ЧП на Гребном канале в Ростове 30 мая

Источник издания в экстренных службах региона сообщил, что, по предварительным данным, конструкция упала из-за ветра. В городе в этот день было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики обещали сильный дождь и ветер. Однако в первой половине дня в городе светило солнце, поэтому матч, видимо решили не отменять.

В донской столице во время праздника снесло трибуну. Фото: пресс-служба МЧС по РО

В момент, когда разыгралась непогода, здесь проходил детский спортивный праздник. В результате обрушения скончалась женщина. Девять человек, среди которых - семь детей, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Известно, что у нескольких ребят есть переломы.

Сейчас на месте работают спасатели и скорая помощь. По предварительным данным, больше пострадавших нет.

Напомним, в конце апреля в донской столице на Военведе в ливневке утонула женщина.

В 19:10 стало известно, что число пострадавших выросло до 21 человека. Речь о 15 детях и шести взрослых, в их числе и погибшая женщина.

Областной прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, по ее результатам буду приняты исчерпывающие меры реагирования.

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