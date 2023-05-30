Сити-менеджер Ростова-на-Дону выразил соболезнования после трагедии на Гребном канале

Трибуну опрокинул ветер во время спортивных соревнований. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко выразил соболезнования после трагедии, которая произошла на Гребном канале «Дон». Свое обращение глава администрации опубликовал в Telegarm.

- На месте происшествия сейчас находится мой заместитель. Заместителю по социальным вопросам дал поручения организовать взаимодействие с семьями пострадавших и оказать всю необходимую помощь. Держу ситуацию на контроле. Приношу искренние слова соболезнования семье в связи с утратой, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации уточнил, что все произошло на территории спортшколы № 5, во время областных соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова. Трибуна опрокинулась из-за порыва ветра, по словам Алексея Логвиненко.

Добавим, губернатор Ростовской области Василий Голубев к этой минуте сообщает уже о 15 пострадавших.

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