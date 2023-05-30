Фото и видео с места обрушения трибуны с детьми на Гребном канале распространили в Ростове-на-Дону

Несколько конструкций оказались перевернутыми на крышу. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Фотографии и видео с места происшествия на Гребном канале в Ростове-на-Дону распространила пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

Судя по снимкам, предположительно, речь идет о металлической трибуне с сидениями для зрителей. Видно, что несколько конструкций оказались перевернутыми на крышу.

В Ростове в этот день было объявлено штормовое предупреждение, но по какой-то причине матч отменять не стали. А когда непогода разбушевалась, то зрители и участники спрятались под трибуну, которая, по предварительным данным, и перевернулась из-за сильного ветра.

Сразу после ЧП на место приехали «скорая», реанимация и машина спасателей.

Напомним, все произошло сегодня, 30 мая, на Пойменной, 2 А. По данным МЧС, около 16:25 из-за сильного ветра рухнула трибуна. После этого сначала сообщали о 8 пострадавших: семи детях и одной взрослой женщине, к этому моменту она скончалась. Через время сообщили об увеличении количества пострадавших: теперь это двое взрослых (женщина и мужчина) и 7 детей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о 15 пострадавших, в том числе о 5 взрослых и 10 детях.

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