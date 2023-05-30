Губернатор Василий Голубев сообщил о 15 пострадавших при обрушении трибуны в Ростове

Предварительно, трибуны опрокинул ветер. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об увеличении числа пострадавших после ЧП на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Обновленную информацию глава региона опубликовал в Telegram.

- На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о 5 взрослых и 10 детях. К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей - в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь, - проинформировал Василий Голубев.

Донской глава добавил, что по факту случившегося уже проводится расследование. Предварительно, трибуны опрокинул ветер.

- ЧП произошло на Гребном канале. Порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун во время футбольного матча. По моему поручению на место выехали руководители и специалисты областных ведомств, на месте работают спасатели, медики, правоохранители, - прокомментировал Василий Голубев.

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