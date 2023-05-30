Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2023 15:32

На место обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове выехали следователи

На месте также находится прокурор Кировского района Ростова
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
В Ростовской области прокуратура организовала проверку из-за гибели женщины и травмирования детей на Гребном канале из-за обрушения трибуны.

В Ростовской области прокуратура организовала проверку из-за гибели женщины и травмирования детей на Гребном канале из-за обрушения трибуны.

Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области прокуратура организовала проверку из-за гибели женщины и травмирования детей на Гребном канале из-за обрушения трибуны. На место выехали следователи. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

- Трагедия случилась сегодня, 30 мая, на территории спортивной школы №5 рядом с «Гребным каналом Дон», в это время на территории проводили спортивные соревнования, - комментируют следователи. - В результате одна женщина скончалась на месте, дети получили травмы различной степени тяжести. Сейчас им оказывают помощь медики.

На место сразу же выехал заместитель прокурора Ростовской области Владимир Ходурский, а также исполняющий обязанности прокурора Кировского района Ростова Сергей Михайлов. На месте работают следователи и криминалисты. Количество пострадавших уточняется.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фото и видео с места обрушения трибуны с детьми на Гребном канале распространили в Ростове-на-Дону

Съемку вели представители МЧС (подробнее)