На место обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове выехали следователи

В Ростовской области прокуратура организовала проверку из-за гибели женщины и травмирования детей на Гребном канале из-за обрушения трибуны. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области прокуратура организовала проверку из-за гибели женщины и травмирования детей на Гребном канале из-за обрушения трибуны. На место выехали следователи. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

- Трагедия случилась сегодня, 30 мая, на территории спортивной школы №5 рядом с «Гребным каналом Дон», в это время на территории проводили спортивные соревнования, - комментируют следователи. - В результате одна женщина скончалась на месте, дети получили травмы различной степени тяжести. Сейчас им оказывают помощь медики.

На место сразу же выехал заместитель прокурора Ростовской области Владимир Ходурский, а также исполняющий обязанности прокурора Кировского района Ростова Сергей Михайлов. На месте работают следователи и криминалисты. Количество пострадавших уточняется.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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