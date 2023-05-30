В Ростове при обрушении трибуны на Гребном канале скончалась женщина, семь детей пострадали

Трибуна обрушилась вечером 30 мая. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове восемь человек пострадали при обрушении трибуны на территории Гребного канала. Происшествие случилось вечером 30 мая на улице Пойменной, сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, скончалась женщина. Травмы получили семь детей — в настоящее время их доставляют в больницу.

— На месте работают спасатели и расчет 1 ПСЧ. Обстановка уточняется, — прокомментировали в МЧС.

Напомним, в мае в слободе Ростовской области в недостроенном доме стена обрушилась на двух подростков. Один из школьников скончался на месте от полученных травм. По факту происшествия региональный следком начал проверку — в местной администрации изъяли документы.

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