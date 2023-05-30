В Ростове-на-Дону погибла женщина, пострадавшая при обрушении трибуны

Взрослая пострадавшая была в тяжелом состоянии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону женщина, пострадавшая при обрушении трибуны, скончалась. Обновленная информация по происшествию поступила от пресс-службы МЧС России по Ростовской области.

- Женщина скончалась, детей доставляют в лечебное учреждение для обследования, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Напомним, трагедия произошла около 16:25 сегодня, 30 мая. По данным МЧС, на Пойменной, 2 А рухнула трибуна, пострадали 7 детей и одна женщина. Взрослая пострадавшая была в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что число пострадавших выросло до 15 человек.

На месте уже работают спасатели. Также прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. По ее результатам буду приняты исчерпывающие меры реагирования. Обстановка уточняется.

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