В Ростове на Горсоветской сгорела иномарка

Пламя за считанные минуты охватило авто Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону сгорела «Ауди». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Пожар произошел 28 мая на улице Горсоветской.

По предварительной информации ведомства, машина начала полыхать около 20:30. Очевидцы вызвали пожарных. Пламя за считанные минуты охватило часть машины. Пламя удалось потушить до приезда пожарных.

Причины возгорания устанавливаются.

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