Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 мая 2023 4:49

В Ростове на Горсоветской сгорела иномарка

Пламя за считанные минуты охватило авто
Лейла МИРИШОВА
Пламя за считанные минуты охватило авто

Пламя за считанные минуты охватило авто

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону сгорела «Ауди». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Пожар произошел 28 мая на улице Горсоветской.

По предварительной информации ведомства, машина начала полыхать около 20:30. Очевидцы вызвали пожарных. Пламя за считанные минуты охватило часть машины. Пламя удалось потушить до приезда пожарных.

Причины возгорания устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге водитель иномарки сбил 13-летнего велосипедиста

С травмами его доставили в больницу

(Подробности)