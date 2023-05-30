В Ростове на Горсоветской сгорела иномарка

Пламя за считанные минуты охватило авто
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове-на-Дону сгорела «Ауди». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Пожар произошел 28 мая на улице Горсоветской.
По предварительной информации ведомства, машина начала полыхать около 20:30. Очевидцы вызвали пожарных. Пламя за считанные минуты охватило часть машины. Пламя удалось потушить до приезда пожарных.
Причины возгорания устанавливаются.
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