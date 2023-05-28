В Таганроге водитель иномарки сбил 13-летнего велосипедиста

С травмами школьника доставили в больницу
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Таганроге водитель «БМВ» сбил 13-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 27 мая.
По предварительной информации, 27-летний водитель «БМВ» двигался в районе дома 237 по улице 4-линия. В этот момент в попутном направлении ехал 13-летний велосипедист. Не убедившись в безопасности, школьник резко повернул налево. Водитель не успел притормозить и наехал на мальчика.
- В результате ДТП 13-летний велосипедист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в ведомстве.
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Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции