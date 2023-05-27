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НовостиПроисшествия27 мая 2023 18:41

В Ростове на Космонавтов водитель Mazda 6 насмерть сбил 50-летнюю женщину

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции
Ангелина СКИБА
Пострадавшая женщина погибла на месте происшествия

Пострадавшая женщина погибла на месте происшествия

Фото: Сергей ГАПОН

Вечером 27 мая в Ростове-на-Дону 30-летний водитель автомобиля Mazda 6 сбил насмерть 50-летнюю женщину. Информация об этом поступила от отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Предварительно, около 18:34 пешеход попала под машину, перебегая дорогу в запрещенном месте на Космонавтов.

- Пострадавшая умерла от полученных травм до прибытия скорой помощи, - сообщили в УГИБДД.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

Напомним, ночью 26 мая в Ростове-на-Дону на Ленина водитель иномарки насмерть сбил 19-летнюю девушку.

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