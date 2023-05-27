Водитель сбил пешехода на нерегулируемой «зебре». Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Волгодонске на улице Энтузиастов под колесами иномарки пострадал 16-летний юноша, ему потребовалась разовая медпомощь. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел поздно вечером 26 мая. По предварительным данным, пешехода на нерегулируемой «зебре» сбил Renault Logan. За рулем легковушки находился 37-летний мужчина.

Напомним, вчера в Ростове-на-Дону владелец автомобиля Kia Rio сбил насмерть 19-летнюю девушку.

Донских водителей просят быть внимательными. Не следует превышать скорость и совершать резкие маневры на дороге.

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