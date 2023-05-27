В Волгодонске неизвестный водитель сбил 8-летнего мальчика и уехал

Несчастный случай произошел около 11 часов 26 мая на улице Пионерской. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Волгодонске начали розыск водителя, который сбил 8-летнего мальчика и уехал. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Несчастный случай произошел около 11 часов 26 мая на улице Пионерской. Ребенок переходил дорогу в районе дома № 140 «А», и в этот момент на него наехала, предположительно, белая машина.

- Юный пешеход получил травмы, и позже его привели в медучреждение. Была оказана разовая помощь, после чего пострадавшего отпустили домой. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, - прокомментировали в УГИБДД.

Если вы видели произошедшее или заметили подозрительный транспорт в указанный промежуток времени, нужно позвонить в дежурную часть МВД. Также очень помогут записи с видеорегистраторов.

АЛЛО!

Телефон дежурной части МУ МВД России «Волгодонское»: 8 (8639) 29-02-02,

Приемная ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское»: 8 (8639) 27-75-84

Группа разбора ДТП: 8 (8639) 27-76-05 или по номеру «102»

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