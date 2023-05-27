Ночью в Ростове на Коммунистическом сгорели ларек и машина

В тушении задействовали 10 человек и 2 единицы техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 27 мая в Ростове-на-Дону на проспекте Коммунистическом пожар повредил ларек и машину. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

- Вызов на Коммунистический, 34/6 поступил около 3:33, в 3:46 ликвидировали горение. Торговая точка выгорела на площади в 12 кв. метров, автомобиль Renault Logan полыхал на площади в 2 кв. метра, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

На месте происшествия от МЧС задействовали 10 человек и 2 единицы техники. Причину случившегося официально пока не называют. Специалисты еще уточняют обстоятельства возгорания.

При этом ранее в социальных сетях одна из ростовчанок заявила, что пожар был, скорее всего, поджогом.

- Живу прямо перед ларьком. Сначала слышала громкие разговоры парочки. Потом сильный удар, будто стекло разбилось, и крики девушки, видимо горючее кинул. Парочка быстро ушла, а позже очень похожая пара подошла после пожара, - отметила очевидица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днем 27 мая в Ростове ожидаются кратковременные дожди с грозами

Температура воздуха составит +23-25 градусов (подробности)